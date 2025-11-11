Вице-мэром Липецка стал глава центра патриотического воспитания

На пост заместителя главы администрации Липецка назначен 30-летний Владимир Посульченко, председатель молодежного парламента, руководитель регионального центра патриотического воспитания «Патриот Центр48». Об этом сообщили в министерстве внутренней политики региона.

Фото: Липецкий облсовет

Господин Посульченко будет координировать деятельность департамента развития территории, управления внутренней политики, отдела взаимодействия со СМИ, МАИУ «Мой город Липецк» и МКУ «Центр развития территории».

Владимир Посульченко имеет высшее юридическое образование и является специалистом по правовому обеспечению национальной безопасности. В 2021 году он окончил аспирантуру РАНХиГС по направлению «Политические науки и регионоведение», а в 2025-м прошел профессиональную переподготовку по программе «Управление персоналом современной организации». В 2020–2022 годах был заместителем директора областного учреждения «Управление молодежной политики». С конца 2022-го занимает должность директора ОБУ «Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области» («Патриот Центр48»). С марта 2022 года по настоящее время является председателем Молодежного парламента Липецкой области.

В июне «Ъ-Черноземье» сообщал, что министерство внутренней политики Липецкой области возглавила Светлана Яковлева, которая с осени 2024 года работала вице-мэром Липецка.

Мария Свиридова