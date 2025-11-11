Жозе Моуринью покинул «Фенербахче», оставив счет на €747 тыс. за отель

Португальский тренер Жозе Моуринью оставил после себя неоплаченный счет на €747 тыс. за проживание в отеле Four Seasons во время работы в стамбульском футбольном клубе «Фенербахче». Об этом сообщает турецкая газета Yenicag.

Фото: Pedro Nunes / Reuters Португальский тренер Жозе Моуринью

Специалист проживал в отеле на протяжении 15 месяцев. Он покинул гостиницу в августе, когда был отправлен в отставку с поста главного тренера «Фенербахче». Как сообщает издание, на данный момент неизвестно, кто оплатит счет — Моуринью или клуб. Сейчас португальский тренер ожидает от «Фенербахче» €15 млн в качестве компенсации за досрочное расторжение соглашения, рассчитанного до 2026 года.

Жозе Моуринью тренировал «Фенерабахче» с июня 2024 по август 2025 года. Под его руководством клуб стал серебряным призером чемпионата Турции. Команда дважды не смогла выйти в общий этап Лиги чемпионов. В этому году «Фенербахче» уступил в квалификационном раунде play-off португальской «Бенфике», которую позднее возглавил Моуринью

Арнольд Кабанов