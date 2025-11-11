С ноября Грузия депортировала 31 иностранца, включая россиян

С начала ноября сотрудники МВД Грузии депортировали 31 иностранного гражданина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Из страны были выдворены граждане России, Азербайджана, Египта, Израиля, Индии, Китая, Турции, а также жители Конго, Таиланда, Пакистана, Туркменистана, Нигерии, Кувейта, Ганы и Кубы. Сколько россиян было в списке на депортацию, не уточняется.

Высланным лицам запрещен въезд на территорию страны на срок от двух до пяти лет.

В октябре из Грузии выдворили 121 иностранца. Всего с начала года из страны депортировали более 1 тыс. иностранцев.

Sputnik Грузия сообщал, что по новым правилам если мигрант просрочил срок пребывания в Грузии до трех месяцев, ему придется заплатить штраф в размере $369. Въезд в государство в течение полугода будет запрещен. Если иностранец незаконно находился в стране от трех месяцев до года, ему придется выплатить штраф $738, а въезд ограничивается на два года.