FT: фон дер Ляйен возглавит новое разведывательное подразделение ЕС

Еврокомиссия приступила к созданию нового разведывательного органа, руководить которым будет Урсула фон дер Ляйен, сообщает Financial Times (FT).

Фото: Yves Herman / File Photo / Reuters Урсула фон дер Ляйен

Подразделение будет сформировано в рамках генерального секретариата Еврокомиссии. В его состав выйдут представители всего разведывательного сообщества ЕС, утверждают анонимные источники газеты.

«Шпионские службы стран ЕС много знают. Еврокомиссия много знает. Нам нужен более эффективный способ объединить все это, чтобы быть полезными для партнеров. В разведке нужно что-то дать, чтобы что-то получить»,— прокомментировал инициативу один из источников FT.

При этом высокопоставленные чиновники дипломатической службы ЕС, которая курирует разведывательный и ситуационный центр, выступили против создания нового разведывательного подразделения. Они опасаются, что он будет дублировать функции самого разведывательного центра и поставит под угрозу само его существование, отмечают источники FT.

В Еврокомиссии подтвердили, что рассматривают возможность создания нового разведывательного подразделения на уровне генерального секретариата.

Кирилл Сарханянц