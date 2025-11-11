Россия пока изучает необходимость проведения ядерных испытаний

Поручение президента России Владимира Путина об изучении целесообразности проведения ядерных испытаний пока выполняется, работа продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Здесь пока новостей нет. Ясно, что она растянутая по времени»,— сказал представитель Кремля журналистам. По его словам, американская сторона до сих пор не объяснила заявления президента США Дональда Трампа о необходимости возобновить ядерные испытания.

Последние несколько дней президент США Дональд Трамп говорил о необходимости провести ядерные испытания. 5 ноября на совещании с Совбезом Владимир Путин заявил, что не планирует отходить от Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но, если США его нарушат, Россия должна «предпринять адекватные ответные действия».

Подробнее — в материале «Ъ» «Скандалы, интриги, испытания».

Лусине Баласян