Госдума приняла закон об отработках студентов-медиков

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об отработках для выпускников медицинских вузов. Согласно документу, обязанность заключать целевые договоры будет распространяться на бюджетное образование по программам ординатуры, а отработка будет длиться до трех лет в зависимости от специальности.

Проект поправок в закон «Об образовании» Минздрав разрабатывал с февраля 2025 года. В первом чтении депутаты одобрили документ, согласно которому все бюджетные места в медицинских вузах и колледжах будут целевыми, а студенты, нарушившие договор с госучреждением, должны будут возместить затраты на свое обучение в трехкратном размере.

Ко второму чтению к законопроекту было предложено 46 поправок, 17 из них приняли, 29 отклонили. По итогам чтения 30 октября был принят документ, обязывающий заключать целевые договоры только ординаторов. Если ординатор откажется заключать договор, он сможет продолжить обучение платно, но только при наличии мест, следует из документа. Квоту целевого приема для студентов специалитета по-прежнему будет определять правительство.

В таком же виде документ был одобрен в третьем чтении сегодня, 11 ноября. За принятие проголосовали 339 депутатов, воздержались — 69. Против не проголосовал никто.

Полина Мотызлевская