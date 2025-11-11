В Татарстане оставили в СИЗО начальника службы безопасности «Волгаавтодор»

Верховный суд Татарстана оставил под стражей начальника службы безопасности «Волгаавтодор» Андрея Черкасина до 14 декабря. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Андрея Черкасина подозревают в организации нападения на Ирину Шевыреву. Суд оставил решение первой инстанции без изменений, жалобу адвоката отклонили.

Нападение произошло 14 октября рядом с гимназией № 94, пострадавшей нанесли колотые раны в шею и грудь; она несколько дней находилась в коме. По версии следствия, господин Черкасин курировал слежку за Ириной Шевыревой, продолжавшуюся несколько месяцев.

Сегодня Верховный суд Татарстана оставил в СИЗО Рафиса Султанова, обвиняемого в покушении на Ирину Шевыреву.

Анна Кайдалова