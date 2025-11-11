Верховный суд Татарстана оставил обвиняемого в покушении на Ирину Шевыреву в СИЗО

Сегодня Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу защиты Рафиса Султанова, обвиняемого в нападении на Ирину Шевыреву. Его оставили в СИЗО. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Верховного суда Татарстана.

Обвиняемый в покушении на Ирину Шевыреву на месте преступления рядом с гимназией на ул. Восстания

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Обвиняемый в покушении на Ирину Шевыреву на месте преступления рядом с гимназией на ул. Восстания

На заседании Рафис Султанов свою вину в совершенном преступлении признал. Суд согласился с решением первой инстанции и оставил приговор без изменения.

По версии следствия, 14 октября Султанов напал на супругу казанского бизнесмена Ирину Шевыреву, нанеся ей множественные ножевые ранения в область шеи и груди, после чего скрылся. Его задержали в Таджикистане, экстрадировали в Казань и поместили в СИЗО.

Следствие считает, что организовать покушение на потерпевшую могли ее муж и свекор — Иван и Станислав Шевыревы.

