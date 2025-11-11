Директору магазина на Химмаше предъявлено обвинение в убийстве

В Екатеринбурге предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц) 27-летнему директору магазина, сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга. Накануне его задержали по подозрению в убийстве 52-летней хозяйки квартиры на Химмаше и нападении на двух ее гостей — 26-летнего мужчины и 30-летней женщины.

На допросе обвиняемый признал вину, объяснив свои действия чрезмерным употреблением спиртного. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался — только к административной за хулиганство.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, вечером 9 ноября компания пила пиво в квартире на ул. Косарева — обвиняемый выпил порядка 3-4 литров. «В 3 часа ночи участники застолья решили, что у них так называемый "недогон" и отправились за добавкой в магазин на улице Многостаночников, также расположенный в микрорайоне Химмаш. Когда спиртное было приобретено, компания переместилась уже в квартиру по улице Бородина, где и случилась кровавая развязка этого "фуршета"»,— рассказал полковник Горелых. Расследование продолжается.

По предварительным данным, инцидент произошел утром 10 ноября: в результате ссоры обвиняемый нанес ножевые ранения своим знакомым. Вскоре его задержали на улице. По информации из Telegram, обвиняемый является директором магазина «Монетка» на улице Бородина. Погибшая была его подчиненной, работала кассиром.

Ирина Пичурина