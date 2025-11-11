В Курганской области к ноябрю 2029 года планируют построить новый полигон ТКО

В ближайшие четыре года в Курганской области планируют построить мусоросортировочный комплекс и полигон для захоронения твердых коммунальных отходов. Общий объем инвестиций составляет 3,8 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства региона.

В сентябре 2027 году планируется ввести в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс мощностью 160 тыс. т отходов в год с участком компостирования. В ноябре 2029 года собираются запустить полигон для захоронения неутилизируемого мусора.

В июле правительство региона подписало концессионное соглашение о создании этих объектов. Комплекс и полигон позволят к 2030 году сортировать 100% отходов, которые образуются в Курганской области, из них половину планируют перерабатывать, половину — захоранивать на полигоне.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, правительство РФ предоставить Курганской области дополнительное финансирование в размере 1,9 млрд руб. на создание инфраструктуры по обращению с ТКО. По данным правительства Зауралья, федеральные средства направят на строительство мусоросортировочного комплекса.