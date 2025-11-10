Курганская область получит 1,9 млрд рублей на инфраструктуру по переработке ТКО

Правительство РФ направит Курганской области дополнительное финансирование в размере 1,9 млрд руб. на создание инфраструктуры для переработки твердых коммунальных отходов (ТКО). Соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.

Кроме Курганской области средства выделили республикам Марий Эл, Мордовия и Дагестан. Общая сумма дополнительного финансирования превышает 6 млрд руб. Зауралье получит самую крупную субсидию.

«Господдержка позволит реализовать на территориях в общей сложности шесть проектов по строительству и реконструкции предприятий по переработке, сортировке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов»,— сообщает правительство РФ.

Строительство крупного мусоросортировочного комплекса в Курганской области руководство региона анонсировало еще в 2023 году. Тогда губернатор Вадим Шумков сообщал о проекте с объемом инвестиций более 1 млрд руб. В феврале 2023 года правительство Зауралья заключило концессионное соглашение о создании объекта в Кетовском округе с ООО «Экотех». Впоследствии ФАС России выявило нарушения при заключении этого договора и постановило провести новый конкурс по выбору концессионера.