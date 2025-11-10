Белгородская область подверглась атакам 16 БПЛА за сутки; есть разрушения

За прошедшие сутки ВСУ атаковали четыре муниципалитета Белгородской области с применением не менее 16 беспилотников и двух боеприпасов. В итоге повреждены один частный дом и легковой автомобиль. Также стало известно о гибели мирного жителя из-за атаки дрона три дня назад. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Погибший установлен в селе Козинка Грайворонского округа. Он считался пропавшим без вести после удара дрона по легковому автомобилю. Мирный житель скончался на месте. Автомобиль сгорел. За прошедшие сутки округ подвергся атакам четырех беспилотников. В селе Новостроевка-Первая пострадало оборудование на территории сельхозпредприятия.

В Белгородском районе в селе Толоконном поврежден один из объектов коммерческого предприятия, в поселке Малиновка — частный дом и хозпостройка. Всего по муниципалитету выпустили четыре дрона.

В городе Шебекине Шебекинского округа из-за атак ВСУ пострадал легковой автомобиль. Муниципалитет атаковали четырьмя беспилотниками.

Вчера господин Гладков заявил о масштабных повреждениях в системах энергоснабжения и теплоснабжения Белгорода, возникших в результате ракетного обстрела.

Кабира Гасанова