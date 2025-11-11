10 ноября в Казани был задержан учредитель компании «Волгадорстрой» Айрат Миннуллин. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказал источник в силовых структурах.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани задержан владелец «Волгадорстроя» Айрат Миннуллин

Подробности обвинения пока не уточняются.

Айрат Миннуллин является владельцем крупной дорожно-строительной компании «Волгадорстрой», участвовавшей в строительстве участков дорог для федеральных трасс М-7 и М-12.

Сейчас в Арбитражном суде Татарстана также рассматривается иск к господину Миннуллину, выступавшему поручителем по кредитам организации. Претензии к ответчику выросли почти до 6 млрд руб.

Диана Соловьёва