Требования к владельцу «Волгадорстроя» увеличились на 1,57 млрд

Еще три организации присоединились к иску «Татсоцбанка» к владельцу «Волгадорстроя» Айрату Миннуллину с требованием компенсировать задолженность на общую сумму 1,57 млрд руб. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

С требованием обратились ПАО «Банк ВТБ» (на сумму 1,306 млрд руб.), АО «АК БАРС Лизинг» (на сумму 125,9 млн руб.) и «Банк Казани» (на сумму 156,5 млн руб.).

Айрат Миннуллин — владелец компании «Волгадорстрой», участвовавшей в строительстве участков федеральных трасс М-7 и М-12.

Ранее сообщалось, что 4 июля иск к Миннуллину подал АО «Татсоцбанк», заявив требования на 1,78 млрд руб. Позже к нему присоединился «Ак Барс Банк» с требованием в 2,6 млрд руб. Суд наложил арест на его имущество, включая автомобиль Aston Martin DBX и судно «Москва-84». Подробнее в материале — «Дорога провалилась в долгах».

