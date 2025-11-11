Вратарь Бобровский вышел на 9-е место по победам в регулярных чемпионатах НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли российский вратарь «Флорида Пантерс» одержал 437-ю победу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По этому показателю он занимает девятое место в истории лиги.

Фото: Timothy T. Ludwig-Imagn Images / Reuters

В ночь на 11 ноября «Флорида» со счетом 2:3 на выезде обыграла «Вегас Голден Найтс». Бобровский отразил 30 из 32 бросков. У «Пантерс» отметились Йеспер Боквист и Брэд Маршанд, сделавший дубль. В составе «Вегаса» шайбы забросили Томаш Гертл и российский форвард Иван Барбашев, который провел свой 600-й матч в НХЛ.

По количеству выигранных матчей в регулярных чемпионатах Сергей Бобровский делит девятое место с шестикратным обладателем Кубка Стэнли Жаком Плантом. При этом россиянин провел 766 игр, а канадец — 837. Лидером по числу победных матчей является канадский голкипер Мартин Бродер — 691.

Таисия Орлова