Полицейский сел за школьные проблемы

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга назначил семь лет колонии строгого режима бывшему сотруднику управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Евгению Мальцеву. По версии следствия, он обещал топ-менеджеру строительной компании «Нартекс» передать неизвестному лицу взятку в 30 млн руб. для решения проблемы с экспертизой при строительстве школы в Косулино. Вину он не признал.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Мальцев (справа) на заседании суда

Фото: Артем Путилов Евгений Мальцев (справа) на заседании суда

Фото: Артем Путилов

Бывший оперуполномоченный свердловского УЭБиПК Евгений Мальцев признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч.4 ст. 291.1 УК РФ (приготовление в посредничестве во взятке).

По версии следствия, в октябре 2023 года заместитель директора строительной компании «Нартекс» Игорь Фатеев рассказал ему о проблемах с проведением экспертизы для строительства в Косулино школы на 550 мест. Общая стоимость работ составили более 1,4 млрд руб.

Как считает следствие, Евгений Мальцев сказал застройщику, что решит вопрос за 200 млн руб., которые нужно передать в три этапа.

Для решения вопроса он обратился к другому силовику — Андрею Ларионову, а тот — к своему сослуживцу Сергею Кондрашину. Последний поручился, что компания получит положительную экспертизу.

Игорь Фатеев смог оперативно собрать наличными 30 млн руб. Он передал их Евгению Мальцеву в рюкзаке в квартире на ул. Олимпийская набережная в Екатеринбурге.

По данным следствия, после передачи взятки строительная компания получила отрицательную экспертизу. После этого Сергей Кондрашин несколько раз встречался с Игорем Фатеевым, где они обговаривали детали и причины произошедшего. На встречах присутствовал сотрудник службы безопасности «Нартекс». Он передал записи разговоров сотрудникам ФСБ, которые пресекли преступную деятельность.

В последнем слове Евгений Мальцев сказал, что следствие не озвучило ни одного прямого доказательства его вины. По его словам, в деле много несостыковок и недоработок со стороны следственного органа.

«Предмет, указанный в качестве взятки, а именно его сумма, ничем не зафиксирован. Не проведено ни одного технического мероприятия, направленного на установление умыслов на передачу взяток. Не установлено местонахождение всех участвующих лиц в день передачи средств, куда направился мошенник после получения средств», — отметил он.

Уголовное преследование Игоря Фатеева было прекращено в связи с его деятельным раскаянием и активным способствованием раскрытию преступления. Сергей Кондрашин, по данным «Ъ-Урал», сейчас находится в зоне СВО, а суд над Андреем Ларионовым еще идет.

Ранее за коррупцию был осужден и бывший начальник Евгения Мальцева — экс-глава свердловского УЭБиПК Андрей Дьяков. Ленинский районный суд Екатеринбурга 30 октября признал его виновным по двум эпизодам по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и по двум эпизодам по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и назначил ему четыре года колонии строгого режима. По решению суда он лишен специального звания «полковник полиции» и права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления на восемь лет.

По версии обвинения, он покровительствовал группе предпринимателей, которые незаконно получали НДС из федерального бюджета. Он признал вину и пошел на сделку со следствием, дав показания, в том числе на подельника — бывшего начальника УФНС по Свердловской области Сергея Логинова, который сейчас находится в розыске.

Артем Путилов