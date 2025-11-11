Дубль Панарина помог «Рейнджерс» одержать первую домашнюю победу в сезоне НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал первую домашнюю победу в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч против «Нэшвилл Предаторс» завершился со счетом 6:3.

Фото: Angelina Katsanis / AP Артемий Панарин

В составе «Рейнджерс» авторами заброшенных шайб стали Мика Зибанежад, российский защитник Владислав Гавриков, Алекси Лафреньер и Уилл Кайлли. Первый дуль в сезоне сделал форвард Артемий Панарин, его второй гол в итоге стал победным. У «Нэшвилла» все три шайбы забросил Мэттью Вуд, впервые в карьере отметившись хет-триком в НХЛ. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 27 из 30 бросков по своим воротам.

«Нью-Йорк Рейнджерс» занимает шестое место в турнирной таблице дивизиона Метрополитен, имея в активе 18 очков по итогам 17 матчей. «Нэшвилл» располагается на седьмой строке Центрального дивизиона, набрав 14 очков в 18 встречах.

В других матчах дня «Нью-Джерси» дома со счетом 2:3 уступил «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме. Российский вратарь гостей Илья Сорокин отразил 33 броска из 35. «Эдмонтон Ойлерс» на своем льду в обыграл «Колумбус Блю Джекетс» в овертайме — 5:4. В составе победителей результативной передачей отметился нападающий Василий Подколзин. У проигравших отличились защитник Иван Проворов, забросивший шайбу, и форвард Кирилл Марченко, записавший в свой актив голевой пас.

Таисия Орлова