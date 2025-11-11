Россияне закупились валютой

Россияне всего за месяц потратили на покупку валюты почти 160 млрд руб., и это рекордные объемы за последние два года. В октябре спрос у физических лиц оказался на 80% больше, чем месяцем ранее, следует из материалов Центробанка. Год назад граждане в основном расставались с валютой, а не покупали ее: в прошлом октябре чистые продажи населением почти достигали 27 млрд руб. Интерес наблюдается на фоне стабильного и крепкого рубля. По итогам месяца он укрепился к доллару до уровня 80,5, к юаню — до 11,3. Однако, как считает регулятор, такая нетипичная активность объясняется разовыми факторами.

Причин такой динамики было несколько, пояснил директор аналитического департамента группы компаний «Регион» Валерий Вайсберг: «Возможно, этот всплеск связан с подготовкой к длинным ноябрьским и новогодним праздникам. В принципе, вполне возможно, что люди покупали валюту для поездки за рубеж. Может быть, частично это совпало с тем, что кто-то решил по более хорошему курсу пополнить свои иностранные счета, и с тем, что экспортеры предложили больше валюты. Ранее они накапливали ее для погашения своих обязательств. Сейчас такой необходимости не было. В принципе, они вернулись к тем же объемам продаж, что были в течение всего года. В целом, если говорить об устойчивости, то потоки валютных операций физлиц очень волатильные. Я думаю, что в текущем месяце их объемы были ниже. Возможно, они снова подрастут в декабре, опять же ближе к новогодним праздникам. Но все будет сильно зависеть от курса, потому что если он останется стабильным, то, вероятно, какого-то ажиотажного спроса не будет. Если курс начнет ослабляться быстрее, что маловероятно, то спрос может оставаться достаточно долго крепким».

Как отмечает ЦБ, спрос на валюту вырос и у компаний. В октябре юрлица купили ее на 3 трлн руб. Интерес мог вырасти на фоне вновь обострившейся геополитической обстановки и очередных антироссийских санкций, однако вряд ли тенденция продолжится, считает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева:

«Пока не создается впечатления, что это сформировавшаяся тенденция, поскольку все-таки монетарная политика будет оставаться довольно жесткой.

Одновременно в этом обзоре о финансовых рисках Банка России было обозначено, что вырос спрос на рублевые депозиты, потому что ожидания рынка несколько не оправдались в отношении последнего решения регулятора по ключевой ставке. И, собственно, ожидать какого-то значительного оттока спроса тоже не приходится. Как мы видим, продажи валютной выручки со стороны экспортеров тоже выросли заметно. Здесь, конечно, сыграл еще сезонный налоговый фактор. Но все же рынок сейчас довольно узкий, и объем предложения будет постепенно сужаться не столько за счет того, что компании будут меньше продавать валюту, сколько потому, что сама экспортная выручка станет снижаться. Но мы не ожидаем какой-то заметной девальвации. Мы даже пересмотрели свой прогноз на конец года: если ранее ожидали курс 90-95 руб./$, то сейчас все же склоняемся, наверное, к уровню в 90 как к предельной точке с возможными всплесками волатильности до 95».

Как следует из «Обзора финансовых рисков» ЦБ, у экспортеров потребность в иностранной валюте снизилась. В прошлом месяце крупнейшие компании распродали более $8 млрд, объем сделок вырос почти на 70%.

Анжела Гаплевская