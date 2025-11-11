«Саркози остается для них неприкасаемым эталоном»

В понедельник французский суд освободил Николя Саркози из-под стражи — до рассмотрения апелляции на приговор. Бывший глава государства провел в тюрьме всего три недели. Как отмечают мировые издания, за это время он стал настоящей обузой для тюремной администрации, но остался неприкасаемым лидером для всех своих сторонников.

Фото: Yves Herman / Reuters Бывший президент Франции Николя Саркози

Бывший президент Франции освобожден из тюрьмы до рассмотрения апелляции

Это дело вызвало ожесточенные дебаты между французскими правыми, которые сочли заключение Саркози несправедливым, и левыми, которые заявляли, что с Саркози следует обращаться как с любым другим осужденным.

А еще оно оказало огромное давление на администрацию тюрьмы, которая должна была обеспечить безопасность Саркози, не создавая впечатления, что к нему относятся как-то по-особому.

Несмотря на судебные разбирательства, Николя Саркози остается неприкасаемым для правых

Правые опять страдают «саркоманией»? Спустя 13 лет после ухода из Елисейского дворца бывший глава государства остается неприкасаемым эталоном. Освещение в СМИ того, как он ждет решения о продлении содержания под стражей или освобождении,— ярчайшее тому доказательство. И такое внимание неслучайно. Как настоящий покровитель, Саркози до самых последних часов перед заключением в тюрьму принимал у себя целое поколение политиков, ищущих совета и понимания.

Саркози освобожден из тюрьмы, отсидев 3 недели от 5-летнего срока

Бывший лидер предстал на судебном заседании по видеосвязи в том же синем блейзере и жилете, которые были на нем в день, когда он попал в тюрьму. Он описал три недели своего нахождения за решеткой как «кошмар» и «изнурительный» опыт.

Его адвокат Кристоф Ингрейн, сопровождаемый женой Саркози Карлой Бруни и двумя старшими сыновьями Пьером и Жаном, рассказал о трудностях, с которыми столкнулся бывший президент, в том числе об угрозах убийством и о «криках» по ночам, от которых тот просыпался.

Французский суд освободил бывшего президента Николя Саркози из тюрьмы до рассмотрения апелляции

В тюрьме Ля-Санте между бывшим президентом и остальными заключенными всегда были два телохранителя, разместившиеся в соседней камере для обеспечения его безопасности. Тюремные надзиратели говорили, что этот шаг — оскорбление их профессии, но министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что это необходимо ввиду «его статуса» и «угроз в его адрес».

Подготовил Кирилл Сарханянц