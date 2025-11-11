NBC: США позволят Сирии возобновить работу посольства в Вашингтоне

Власти США планируют разрешить Сирии возобновить работу своего посольства в Вашингтоне. Об этом сообщает NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США.

«США разрешат Сирии возобновить работу своего посольства в Вашингтоне ради дальнейшей координации в области борьбы с терроризмом, безопасности и экономики», – заявил источник. Он добавил, что Сирия войдет в коалицию по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) и станет 90-м участником.

В марте 2014 года американские власти закрыли посольство Сирии в Вашингтоне и консульства в Мичигане и Техасе после приостановления сирийским посольством оказания консульских услуг.

10 ноября в Белом доме состоялись переговоры президента США Дональда Трампа и вступившего в должность в январе 2025 года президента Сирии Ахмеда аш-Шараа. По итогам переговоров США смягчили санкции в отношении Сирии. С 2013 года господин аш-Шараа находился в американском списке террористов, перед переговорами с господином Трампом его исключили из списка.