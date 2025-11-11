Рубио призвал Сирию работать над миром в регионе после приостановки санкций

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после приостановки санкций в отношении Сирии Штаты ожидают от сирийских властей конкретных шагов для достижения прочного мира на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон надеется, что правительство Сирии восстановит экономику и полноценные связи с иностранными государствами.

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио

«Соединенные Штаты ожидают увидеть со стороны сирийского правительства конкретные действия, которые должны перевернуть страницу прошлого и обеспечить работу над достижением мира в регионе»,— написал Марко Рубио в соцсети X.

Накануне в Белом доме прошла первая встреча президента США Дональда Трампа и президента переходного периода Сирии Ахмеда аш-Шараа, который пришел к власти в декабре 2024 года. Перед визитом последнего в Вашингтон Госдеп исключил его из списка «особо опасных глобальных террористов».

Уже после переговоров лидеров Минфин объявил о частичном снятии санкций с Сирии: теперь разрешена передача сирийской стороне американских товаров и технологий гражданского назначения. В отношении Арабской Республики на 180 дней приостановлено действие «Закона Цезаря». Исключение — сделки Сирии с Россией и Ираном.

Лусине Баласян