Александра Могильного официально ввели в Зал хоккейной славы

В ночь на 11 ноября российский нападающий, обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный был введен в Зал хоккейный славы. Торжественная церемония состоялась в Торонто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Табличка с изображением Александра Могильного в Зале хоккейной славы

Фото: Bruce Bennett / Getty Images Табличка с изображением Александра Могильного в Зале хоккейной славы

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Могильный не смог присутствовать на мероприятии, он выступил с видеообращением. «Хоккей дал мне все, и самое замечательное в нем — это его способность объединять людей, страны, разные стили жизни и истории. Я очень надеюсь, что моя история вдохновит еще одного ребенка из маленького российского городка мечтать о большем»,— приводит его слова пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ). О введении Александра Могильного в Зал хоккейной славы стало известно в июне 2025. Он входил в число номинантов на попадание с 2009 года.

Александру Могильному 56 лет. В составе сборной СССР форвард завоевал золото Олимпиады-1988 и чемпионата мира-1989. Он стал первым игроком из СССР, покинувшим страну ради выступления в НХЛ. Хоккеист дебютировал за «Буффало Сейбрс» 5 октября 1989 года. Также в НХЛ Могильный представлял «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Джерси Девилс» и «Торонто Мейпл Лифс». Всего он провел в лиге 1114 матчей (включая регулярные чемпионаты и play-off), в которых набрал 1118 (512 голов+606 передач) очков. В составе «НьюДжерси» нападающий выиграл Кубок Стэнли в 2000 году. Могильный завершил карьеру в 2009 году.

Помимо Александра Могильного в Зал хоккейной славы были включены канадский защитник Данкан Кит, словацкий защитник Здено Хара, канадский нападающий Джо Торнтон, канадка Дженнифер Боттерилл и американка Брианна Декер.

Таисия Орлова