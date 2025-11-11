В ХМАО суд отменил оправдательный приговор главе ООО по делу обманутых дольщиков

Судебная коллегия по уголовным делам Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) отменила оправдательный приговор жителю Нефтеюганского района по делу обманутых дольщиков, сообщили в окружной прокуратуре.

По данным следствия, будучи руководителем ООО «СЗ "Наш Дом"», он с 2014 по 2018 год обманул участников долевого строительства в Нефтеюганске на общую сумму более 130 млн руб. Его судили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), но приговором Нефтеюганского районного суда глава компании был оправдан. Суд первой инстанции решил, что его действия не содержат признаков преступления, поскольку обстоятельства относились к гражданско-правовым отношениям.

Государственный обвинитель не согласился с решением и подал апелляцию. С учетом позиции прокурора оправдательный приговор был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение в ином составе суда.

Ранее прокуратура выяснила, что компания «Наш Дом» начала строительство дома в 2020 году, но к июню 2023 года работы были приостановлены — к установленному сроку застройщик не выполнил обязательства перед дольщиками. Из-за нарушения сроков строительства и передачи квартир жильцам дом был включен в Единый реестр проблемных объектов. В январе застройщика обязали выдать 37 дольщикам недостроенного дома жилье в других его домах.

Ирина Пичурина