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В Нефтюганске застройщика обязали выдать жилье дольщикам недостроенного дома

После вмешательства прокуратуры Ханты-Манскийского автономного округа (ХМАО-Югра) застройщика обязали выдать 37 дольщикам недостроенного дома в Нефтюганске жилье в других его домах, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Во время проверки выяснилось, что компания «Наш Дом» начала строительство дома в 2020 году, но к июню 2023 года работы были приостановлены — к установленному сроку застройщик не выполнил обязательства перед дольщиками. Из-за нарушения сроков строительства и передачи квартир жильцам дом был включен в Единый реестр проблемных объектов.

Под контролем ведомства были реализованы мероприятия по выкупу у участников долевого строительства их прав на незавершенную недвижимость. После выдачи нового жилья недостроенный дом исключили из реестра проблемных объектов.

В прошлом году Свердловский областной суд по ходатайству прокурора пересмотрел приговор застройщику ЖК «Оптимист» Александру Фрибусу-младшему, обвиняемому в мошенничестве в отношении дольщиков на сумму в 200 млн руб., и отправил в колонию общего режима на три года.

Ирина Пичурина

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