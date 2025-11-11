Хоккеисты «Тамбова» прервали серию из трех побед «Ижстали»

Хоккейный клуб (ХК) «Ижсталь» проиграл в домашнем матче ХК «Тамбов» со счетом 1:2 в рамках чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Матч прошел 10 ноября, сообщает пресс–служба «сталеваров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

«Проиграли свою игру, сами отдали ее. Начало матча было достаточно хорошим. Было два большинства, при завершении перемудрили, дали сопернику почувствовать себя. Две ошибки в обороне привели к голам. Третий период показал, что есть характер, есть кому сражаться, но не хватило свежести в завершении. Думаю, что отголоски прошлого выезда дают о себе знать», — отметил главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин. Он добавил, что сейчас коллективу необходимо восстановиться физически и готовиться к следующему матчу.

Из–за поражения «сталевары», ранее занимавшие 7-е место в таблице регулярного чемпионата ВХЛ, спустились до 11-го. У команды 29 поинтов. 12 ноября «Ижсталь» сразится в домашнем матче с ХК «Ростовом».

Напомним, «Ижсталь» одержала победу в трех выездных последних матчах. Замыкающей стала победа над ХК «Динамо-Алтай» в Барнауле 5 ноября со счетом 3:1. Из 22 игр сезона 2025/2026 ижевская команда победила в 14, проиграла — в 8.