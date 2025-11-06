Хоккейный клуб (ХК) «Ижсталь» одержал победу над «Динамо-Алтай» со счетом 3:1 в рамках Чемпионата ВХЛ, сообщает пресс-служба «сталеваров». Матч прошел в Барнауле 5 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

«Во-первых, хочу поздравить свою команду и болельщиков “Ижстали” с этой победой. Скажу, что она далась нам очень нелегко. Вратарь наш здорово сыграл, ребята постарались подчищать, знали, что будет напор от гостей, разбирали. У нас сегодня получилось. Скажу, что это трудовая, командная победа»,— отметил главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

«Ижсталь» завершил выездную серию тремя победами и готовится к домашнему матчу против ХК «Тамбов», который состоится 10 ноября. По данным таблицы ВХЛ на утро 6 ноября, «сталевары» занимают 7-е место регулярного чемпионата (по очкам они делят 5-ю строчку), имея в активе 29 поинтов.

Напомним, ХК «Ижсталь» обыграл новокузнецкий «Металлург» — лидера рейтинга регулярного чемпионата ВХЛ. Встреча состоялась в Новокузнецке 3 ноября. Итоговой счет матча — 3:0 в пользу «сталеваров». Из 21 матча сезона 2025/2026 ижевская команда одержала победу в 14, поражение — в 7.

Анастасия Лопатина