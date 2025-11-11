В Саратове развернули штаб для помощи пострадавшим от атаки БПЛА

В Саратове, после атаки беспилотников, организован штаб для помощи пострадавшим. Об этом сообщил мэр города Михаил Исаев в своем Telegram-канале. Штаб работает на базе школы № 26 по поручению губернатора Романа Бусаргина. Здесь принимают заявления на материальную помощь и работают круглосуточная горячая линия.

Атака беспилотников повредила окна в нескольких домах Заводского района. Пострадала одна женщина, но госпитализация не понадобилась. Власти объявили воздушную тревогу около 3:00 по местному времени, и режим безопасности продолжается. Последний взрыв прогремел чуть более часа назад.

В школе развернут специальный пункт для поддержки. Специалисты обследуют территорию для проверки безопасности, и жители смогут вернуться домой после завершения всех мероприятий. При необходимости им предоставят бесплатное размещение в гостиницах. Губернатор отметил, что атаке подверглись объекты гражданской инфраструктуры.

Никита Маркелов