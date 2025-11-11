В Саратове воздушная тревога длится уже восьмой час подряд, есть пострадавшие

В результате атаки БПЛА в Саратове пострадала местная жительница. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин. Воздушную тревогу в регионе объявили ближе к 3:00 по местному времени, режим до сих пор действует. Последний взрыв в городе прогремел около получаса назад.

«В результате атаки БПЛА были выбиты окна в нескольких домах Заводского района. Есть одна пострадавшая, врачи оказали ей помощь, госпитализация не потребовалась»,— написал Роман Бусаргин.

Губернатор сообщил, что районная администрация будет поддерживать связь с жителями и помогать им. Для этого в школе развернут специальный пункт.

Специалисты обследуют территорию для проверки безопасности. Жители смогут вернуться домой после завершения всех мероприятий. При необходимости им предоставят бесплатное размещение в гостиницах, подчеркнул чиновник.

Ранее он сообщал, что атаке подверглись объекты гражданской инфраструктуры региона. Аэропорт Гагарина закрыт для взлета и посадки.

