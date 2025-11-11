Мирная жительница пострадала при ударе БПЛА в Саратове

Саратов подвергся атаке вооруженных сил Украины (ВСУ). При ударе дронов в Заводском районе города пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram-канале.

Как уточнил господин Бусаргин, раненой оказали помощь на месте. Госпитализация ей не потребовалась.

В нескольких домах Заводского района выбиты окна, добавил губернатор. По его словам, восстановление поврежденных элементов и материальная поддержка местных жителей уже запланированы. Районная администрация, заверил Роман Бусаргин, будет на связи с гражданами и окажет им всю необходимую помощь. Для этого в ближайшей школе развернули специальный пункт.

Специалисты также обследуют всю попавшую под удар БПЛА территорию. После этого жильцы смогут вернуться в свои дома. При необходимости их бесплатно разместят в гостиницах, пообещал глава региона.

Всего в ночь на 11 ноября над Россией были сбиты 37 беспилотников. Из них восемь — в небе над Саратовской областью.