В России сбили 37 беспилотников за ночь

Минобороны сообщило, что ночью над российскими регионами были сбиты 37 БПЛА. Десять беспилотников сбили над Крымом, восемь — над территорией Саратовской области, семь — над Орловской. По три БПЛА уничтожили над Липецкой и Ростовской областями, а также над Черным морем. По одному беспилотнику сбили в Брянской области, Воронежской и Калужской.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ночью сообщил, что при налете беспилотников были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, но не уточнил, какие именно здания были поражены. В Ростовской области пострадавших нет, информация о последствиях уточняется, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Главы других регионов о последствиях пока не сообщали.