Дизель не вывозят

Морские отгрузки дизельного топлива за август снизились на 1,2%, за последнюю неделю месяца экспорт нефтепродуктов упал на 14–22%, что объясняется ростом простоев НПЗ и высоким внутренним спросом. Эксперты ожидают, что в сентябре ситуация останется напряженной, а восстановление поставок возможно лишь к октябрю.

По итогам августа объем морского экспорта дизтоплива из РФ снизился на 1,2% к июлю, до 3,32 млн тонн, говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Отгрузки снижаются в условиях сезонного роста спроса на внутреннем рынке и увеличения объемов простоев на НПЗ на 54% месяц к месяцу (до 6,4 млн тонн). Значение превысило предыдущие максимальные показатели мая 2020 года (5,1 млн тонн) и мая 2022 года (6,1 млн тонн) и связано с авариями на нескольких крупных российских НПЗ, говорится в обзоре ЦЦИ.

Из-за выхода ряда НПЗ на ремонты, по данным аналитиков, отгрузки светлых нефтепродуктов из РФ в последнюю неделю августа снизились на 14% неделя к неделе, до 666 тыс. тонн, темных — на 22%, до 882 тыс. тонн. Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко отмечает, что часть выбывших мощностей вернется в сентябре, но говорить о полном восстановлении пока рано: ущерб от атак и затянувшиеся ремонты некоторых НПЗ означают, что ограничения по переработке сохранятся.

Наибольшее снижение экспорта дизтоплива в августе, по данным ЦЦИ, пришлось на Турцию — на 30% к июлю, до 850 тыс. тонн.

Объем STS-перевалки (с судна на судно; идет в Греции, Румынии, Италии, Португалии, Мальте и на Кипре) вырос за месяц на 153%, до 420 тыс. тонн. Поставки в Африку увеличились на 101%, до 880 тыс. тонн, в Бразилию — на 10%, до 300 тыс. тонн. В ЦЦИ указывают, что рост отгрузок в Африку связан с отправкой в конце августа двух крупных партий дизтоплива в Египет общим объемом более 300 тыс. тонн.

Партнер Kept, руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Максим Малков говорит, что рост поставок в Африку и Латинскую Америку может компенсировать снижение экспорта по традиционным направлениям в связи с ограниченной емкостью мирового рынка нефтепродуктов. Вместе с тем он указывает, что ключевой вызов связан с логистикой, поскольку новые рынки более удаленные и менее развиты с инфраструктурной точки зрения. Но, добавляет он, российские нефтекомпании и трейдеры обладают опытом для решения таких задач.

По оценкам ЦЦИ, удельный прогнозируемый размер выплаты топливного демпфера по дизтопливу за август может сократиться на 33%, до примерно 7 тыс. руб. за тонну из-за падения экспортных цен на 8,8%. Возможную сумму компенсации для дизельного топлива за этот месяц аналитики оценивают в 30,6 млрд руб., для бензина АИ-92 — в 31,5 млрд руб. Сопоставимые расчеты приводит Reuters.

Как рассказывали источники “Ъ”, правительство планирует «ретроспективное применение положений» об увеличении диапазона отклонения биржевых цен на АИ-92 с 10% до 15% и дизтопливо с 20% до 25%, что позволит получить выплаты.

Сокращение выплат по дизтопливу почти на треть станет серьезным вызовом для нефтекомпаний, говорит Максим Дьяченко. По его словам, это уменьшает стимулы субсидировать внутренний рынок и сокращает денежные потоки крупных игроков. При сохранении текущего механизма, добавляет эксперт, растет риск того, что часть недополученных выплат будет переложена на внутренние цены. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечает, что снижение компенсаций действительно создает нефтекомпаниям дополнительные сложности, но финансовый эффект может быть частично компенсирован за счет экспорта сырой нефти. Морские поставки сырья в последнюю неделю августа, напротив, вышли на максимум за лето, несмотря на давление на крупных импортеров (см. “Ъ” от 5 сентября).

В ЦЦИ констатируют, что рынок нефтепродуктов все еще нестабилен. Поставки могут вернуться к росту в октябре—ноябре по мере окончания сезона высокого спроса и возможного снятия запрета на экспорт бензина для непроизводителей, считают там. Игорь Юшков добавляет, что нефтекомпании будут стараться избегать провоцирования дефицита на внутреннем рынке, а также возможных ограничений на экспорт дизтоплива со стороны правительства. По словам Максима Дьяченко, увеличение дисконтов на российские нефтепродукты относительно мировых котировок продолжает давить на экспортную маржу и делает внутренний рынок более привлекательным для поставщиков.

Ольга Семеновых