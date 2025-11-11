Председатель правления банка «Снежинский» встретит новый год в СИЗО

Центральный районный суд Челябинска продлил срок содержания под стражей председателю правления банка «Снежинский» Федору Богданчикову, обвиняемому в получении коммерческого подкупа, мошенничестве при получении выплат и злоупотреблении полномочиями (ч. 7 и 8 ст. 204, ч. 3 и 4 ст. 159.2, ч. 1 ст. 201 УК РФ). Он останется в следственном изоляторе еще на два месяца, до 18 января 2026 года. Об этом „Ъ-Южный Урал“ сообщили в горсуде.

Постановление принято 11 ноября.

Федора Богданчикова задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в июле этого года. С тех пор он находится под стражей. Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, следствие считает, что он вместе с начальником отдела кредитования малого и среднего бизнеса банка Алексеем Копейкиным получили от индивидуального предпринимателя более 19 млн руб. и 2,5 млн руб. соответственно, а взамен продолжали сотрудничать с бизнесменом по ранее заключенному агентскому договору, а также помогали рассматривать и получать ипотечные кредиты с использованием мер государственной поддержки.

По данным УФСБ, в 2021–2025 года было похищено более 1 млрд руб. бюджетных средств, предоставленных банку в рамках господдержки многодетных семей для погашения ипотечных займов.