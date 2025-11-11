Фицо: передача Украине российских активов затянет конфликт еще на два года

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия не будет участвовать ни в одном проекте, направленном на использование замороженных в Европе российских активов. Он полагает, что использование этих средств для финансирования военных расходов Украины может только затянуть вооруженный конфликт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы хотим закончить войну или разжигаем ее? Мы собираемся дать Украине 140 млрд евро ... К чему это приведет? К тому, что война продлится еще, минимум, два года», — заявил господин Фицо (цитата по The European Conservative).

В конце октября на саммите ЕС Бельгия заблокировала план Еврокомиссии по экспроприации российских активов для финансирования так называемого репарационного кредита. В Брюсселе опасаются ответных мер со стороны Москвы и требуют от европейских партнеров разделить возможные риски поровну. Вопрос был отложен до саммита в декабре.