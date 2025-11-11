ФСБ предотвратила операцию украинской разведки по угону МиГ-31 с ракетой «Кинжал»

ФСБ России предотвратила попытку украинской военной разведки угнать российский истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Истребитель планировалось использовать для провокации против крупнейшей авиабазы НАТО, сообщила пресс-служба ФСБ.

По данным ведомства, операция была организована Главным управлением разведки Минобороны Украины при поддержке «британских кураторов». Украинские агенты пытались завербовать российских летчиков, предлагая им $3 млн за угон самолета. «В последующем спецслужба планировала направить самолет с ракетой "Кинжал" в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО, расположенной на территории Румынии в Констанца, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны»,— сообщили в ФСБ.

«Кинжал» — авиационный вариант ракетного комплекса «Искандер». Истребители-бомбардировщики, оснащенные этими ракетами, несут боевое дежурство с конца 2017 года.