Реконструкцию Советской улицы в Ярославле продлят для укладки брусчатки

В Ярославле реконструкцию Советской улицы продлят на 2026 год из-за изменения проекта. На части улицы сделают покрытие из брусчатки. Об этом на открытом совещании в мэрии сообщил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ходе работ по реконструкции улицы была вскрыта старая булыжная мостовая. Градозащитники призвали власти сохранить старую мостовую. Губернатор Михаил Евраев заявил, что часть улицы останется незаасфальтированной. Между тем, как пояснил Ярослав Овчаров, речь идет не об исторических необработанных булыжниках, а о брусчатке.

«В соответствии с решением инвестиционной комиссии, которая проходила под представительством губернатора Михаила Евраева, сроки продлены. Проектный институт откорректирует часть проектной документации для того, чтобы было выполнено покрытие из брусчатки. И уже в весенний период двадцать шестого года при наступлении благоприятных погодных условий мы выходим на работы, связанные с брусчаткой»,— сказал Ярослав Овчаров.

В этом году будет открыт для движения участок улицы Советской от улицы Трефолева до Красной площади. Часть от Кедрова до Советской площади останется закрытой для транспорта, но там будут открыты тротуары для пешеходов и сделано освещение.

Антон Голицын