В Ярославле решили сохранить булыжную мостовую
В Ярославле на улице Советской сохранят часть старинной булыжной мостовой, обнаруженной в ходе ремонта. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.
Фото: Правительство Ярославской области
«Решение принято: часть уникального фрагмента исторического центра оставим незаасфальтированной. Это позволит показать преемственность поколений и сохранить дух города, который является столицей Золотого кольца России»,— написал господин Евраев.
Фрагменты сохранят на участке от Советской площади до улицы Трефолева. Ремонт улицы Советской продолжится до Красной площади.