В Ярославле решили сохранить булыжную мостовую

В Ярославле на улице Советской сохранят часть старинной булыжной мостовой, обнаруженной в ходе ремонта. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Решение принято: часть уникального фрагмента исторического центра оставим незаасфальтированной. Это позволит показать преемственность поколений и сохранить дух города, который является столицей Золотого кольца России»,— написал господин Евраев.

Фрагменты сохранят на участке от Советской площади до улицы Трефолева. Ремонт улицы Советской продолжится до Красной площади.

Алла Чижова