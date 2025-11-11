В Саратовской области БПЛА повредили объекты гражданской инфраструктуры

Саратовская область в ночь на сегодня, 11 ноября, подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

По словам главы региона, в результате атаки вражеских БПЛА получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры. О каких именно объектах идет речь, он не уточнил. Господин Бусаргин подчеркнул, что на месте работают экстренные службы.

Утром сегодня в саратовском аэропорту «Гагарин» ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аналогичные меры приняты в аэропорту Пензы. Как отметил губернатор Олег Мельниченко, в Пензенской области введен план «Ковер».

Павел Фролов