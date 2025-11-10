Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
За ночь над Черноземьем уничтожили 16 беспилотников

Ночью дежурные средства ПВО ликвидировали над Россией 71 беспилотник, включая 16 над Черноземьем. Семь дронов сбили над Курской областью, пять — над Липецкой, четыре — над Орловской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подтвердил информацию ведомства и заявил, что пострадавших и разрушений на земле нет.

Оперштаб Курской области и липецкие власти тоже сослались на данные Минобороны, но не уточнили информацию о последствиях.

Прошлой ночью из-за атаки БПЛА в Воронеже загорелся коммунальный объект — в некоторых частях города приостанавливали подачу электроэнергии. Также в ряде домов могли наблюдаться колебания температуры центрального отопления.

Кабира Гасанова