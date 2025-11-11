NYT сообщила о «неизбежной» новой войне Ирана и Израиля

В странах Персидского залива полагают, что новый военный конфликт между Израилем и Ираном практически неизбежен. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников и аналитиков. По их словам, Израиль не считает, что цель по ограничению ядерной программы Ирана достигнута.

Израильские официальные лица полагают, что запасы высокообогащенного урана не были уничтожены. По их мнению, их просто перевезли в более безопасное место. При этом, пишет издание, Тегеран работает над новым объектом обогащения, известным на Западе как «Pickaxe Mountain». Страна отказалась предоставить международным инспекторам доступ к нему и к любым другим ядерным объектам, кроме уже заявленных.

Директор проекта по Ирану в Международной кризисной группе Али Ваез заявил NYT, что иранские официальные лица рассказали ему о круглосуточной работе ракетных заводов в стране. По их словам, в случае новой атаки Израиля Тегеран планирует «выпустить 2000 ракет одновременно, чтобы прорвать израильскую оборону, а не 500 за 12 дней».

13 июня Израиль начал в Иране военную операцию «Народ как лев». Ее целью была заявлена ликвидация ядерной и ракетной программ Тегерана. В ответ на это Иран атаковал израильскую территорию ракетами и дронами. В ночь на 22 июня к операции подключились американские ВВС. Они ударили по заводу в Фордо, а также ядерным объектам в Натанзе и Исфахане. Спустя два дня президент США Дональд Трамп объявил, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня.