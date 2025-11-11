Трамп заявил о нехватке места в Белом доме для Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом сегодня не может стать площадкой для проведения важных государственных мероприятий. По его мнению, в нем недостаточно места для приема высоких гостей.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин (справа)

Фото: Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters

«Сейчас, если мы будем принимать председателя Китая Си (Цзиньпина) или проводить крупное мероприятие, то у нас просто нет для этого места», — сказал господин Трамп в интервью Fox News.

Дональд Трамп после встречи с Си Цзиньпином в Южной Корее в конце октября заявил, что планирует посетить Пекин в апреле 2026 года. Лидера КНР он, в свою очередь, пригласил посетить Вашингтон или Флориду.

Летом администрация президента США сообщила о намерении Дональда Трампа реконструировать Белый дом. Он планирует за собственные средства и частные пожертвования построить в резиденции парадный зал и подарить его стране.