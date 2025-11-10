В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту избиения сверстника группой подростков

В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту избиения молодого человека группой подростков в Ленинском районе Ижевска, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. Инцидент произошел в ноябре текущего года и был запечатлен на видео.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Злой ижевчанин», Telegram Фото: «Злой ижевчанин», Telegram

Дело возбуждено по статье 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Ранее полиция установила всех причастных к групповому избиению 15-летнего юноши в лесополосе за ТРЦ «Молл Матрица» в Ижевске. Видеоролик избиения был опубликован в Telegram-канале «Злой Ижевчанин» сегодня днем. В посте указано, что инцидент произошел 7 ноября. На кадрах подростки издеваются над сверстником и наносят ему телесные повреждения.

Анастасия Лопатина