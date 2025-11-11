WSJ: Китай ограничит поставки редкоземельных металлов оборонным компаниям США

Власти КНР разрабатывают фильтрующий механизм для экспортных поставок в США редкоземельных металлов, с помощью которого рассчитывают не допустить попадания ценного сырья американским военным компаниям. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание уточняет, что целью нового плана Китая является одновременно облегчить своим компаниям поставки редкоземов в США для использования в гражданских целях. Мера будет напоминать систему проверки конечного пользователя (VEU), которая введена в Соединенных Штатах еще в 2007 году. В рамках VEU ряд китайских компаний получают разрешение на покупку особых товаров на основании общего разрешения — по сути, упрощенного механизма одобрения экспорта. Им не нужно оформлять индивидуальные лицензии на каждую покупку. Вместе с тем иногда китайские компании в рамках VEU лишают этого разрешения, что вызывает возмущение в Пекине, отмечает WSJ.

Нововведение позволит КНР выполнить условия США по содействию экспорту редкоземельных ресурсов. Вместе с тем, по данным источников издания, план Пекина может в дальнейшем измениться.

Главы двух государств Си Цзиньпин и Дональд Трамп на переговорах в Южной Корее 30 октября заключили несколько соглашений по снижению напряженности в торговом противостоянии. В их числе и договоренность о возобновлении Китаем свободных поставок редкоземельных металлов, ограничения на которые вводились с апреля этого года.

