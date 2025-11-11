Поставки нефти по СМП сократились на 4% после прошлогоднего бурного роста

Поставки нефти по Севморпути (СМП) за осенне-летнюю навигацию сократились на 4,2% и достигли показателя в 1,83 млн тонн, следует из данных консультационного центра «Гекон». При этом в прошлом году объем поставок по этому пути увеличился на 30% год к году, до 1,91 млн тонн. Опрошенные «Ъ» эксперты сообщили, что роста в следующем году ожидать не стоит.

В сравнении с навигацией через Суэцкий канал поставки через восточный сектор СМП могут сэкономить до десяти дней пути. Однако на долю маршрута приходится менее 1% от общего объема поставок. Аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ) сообщили, что этот показатель зависит от состава флота. По этому пути ходит меньше танкеров, что может сдерживать рост перевозок на маршруте. В ЦЦИ отметили, что по этой же причине не ожидают резких изменений в объемах нефтеперевозок по СМП в следующем году.

Основные отгрузки велись через порты Мурманска и Балтики в Китай (1,3 млн тонн), в Южную Корею (0,2 млн тонн). По данным «Ъ», за лето-осень 2025 года танкерную партию арктической нефти впервые направили с Новопортовского месторождения на Ямале в Бруней.

