Прокуратура внесла протест на приказ минздрава УР о доставке больных на диализ

Прокуратура Удмуртии внесла протест на приказ регионального минздрава (№37) об изменениях транспортировки больных с хронической почечной недостаточности к месту проведения гемодиализа. Об этом во «ВКонтакте» сообщил председатель удмуртского отделения некоммерческой организации «Нефро-лига» Александр Золотарев.

Как указывает надзорный орган, п. 2 и п. 9 порядка закрепляет, что транспортировка больных осуществляется от места его фактического проживания в ближайшие гемодиализные отделения согласно маршруту, сформированному комиссией минздрава. Если пациент отказывается от определенного ведомством центра и самостоятельно прикрепляется к другому медучреждению, то на процедуру он едет за свой счет.

«В данных положения порядка отсутствуют нормы, предоставляющие … комиссии право по своему усмотрению определять гемодиализные отделения медорганизаций, в которых пациенты будут проходить лечение, а также делать исключения из общих правил для отдельных категорий пациентов»,— указано в ответе надзорного органа господину Золотареву.

Вместе с тем, отмечает прокуратура, порядок противоречит ст. 16 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (№323). Прокуратура потребовала привести порядок в соответствие законодательству.

Напомним, минздрав издал приказ в конце сентября. В ведомстве связали изменения правил транспортировки со случаями нецелевого пользования социальным такси как со стороны перевозчиков, так и пациентов. Господин Золотарев назвал главной целью приказа экономию бюджетных средств за счет «инвалидов первой группы». Всего в регионе заместительную почечную терапию проходят 713 пациентов. В Удмуртии насчитывается 14 диализных центров.

