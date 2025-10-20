Почечная недоставочность

Минздрав Удмуртии принял приказ об изменении правил бесплатной доставки пациентов с почечной недостаточностью к месту проведения гемодиализа. Теперь точки процедуры будет определять ведомственная комиссия с учетом близости к дому больного. Министерство объясняет это случаями нецелевого пользования социальным такси как со стороны перевозчиков, так и пациентов. В удмуртском отделении «Нефро-лиги» указывают на нехватку средств на транспортировку больных и связывают приказ с экономией бюджетных средств. Эксперт положительно оценивает оптимизацию через правильную маршрутизацию. Региональная прокуратура проводит проверку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Изменения правил бесплатной транспортировки жителей Удмуртии с болезнями почек, которым необходим гемодиализ — очищение крови от токсинов при почечной недостаточности, — связаны с нарушениями правил перевозки таких пациентов. Об этом «Ъ-Удмуртия» рассказали в региональном минздраве. В 2024 году ведомство выявило случаи «нецелевого пользования» социальным такси и нарушения при исполнении госконтрактов перевозчиками. Для контроля ситуации минздрав республики 23 сентября 2025 года принял приказ о новом порядке транспортировки больных с хронической почечной недостаточностью (№37).

Согласно приказу, теперь медучреждение для гемодиализа у таких пациентов будет определять ведомственная комиссия. В ее состав вошли главный внештатный специалист минздрава Удмуртии по гемодиализу и специалисты по заместительной почечной терапии. Маршрут предусматривает в том числе совместные поездки пациентов.

Как уточнили «Ъ-Удмуртия», на 10 октября заместительную почечную терапию в регионе получали 713 пациентов. Всего в республике 14 диализных центров. Поездки отдельным транспортом осуществляются за счет бюджетных средств.

«Комиссия <...> определяет для пациента место проведения терапии, максимально удобное для него и близкое к месту жительства. Изменения мы внедряем в основном для новых пациентов. Для тех, кто давно получает терапию в привычном месте и всем доволен, — все останется по-прежнему»,— написал в Telegram министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин. Он подчеркнул, что изменения «никак не отразятся» на качестве медпомощи.

Ситуацию в региональном минздраве прокомментировали «Ъ-Удмуртия» после обращения председателя удмуртского отделения некоммерческой организации «Нефро-лига» Александра Золотарева в прокуратуру с требованием признать приказ ведомства незаконным. Об этом он написал в начале октября на личной странице во «ВКонтакте».

«Фактически это (изменение.— “Ъ-Удмуртия”) приведет к тому, что пациент не сможет выбрать центр гемодиализа, который ему подходит по определенным критериям — это могут быть более удобные часы смен, наличие узких специалистов или определенного оборудования (аппаратов “искусственная почка”, расходных материалов, проведение по медицинским показаниям гемодиафильтрации и т. д.)»,— написал он.

Господин Золотарев отмечает, что в первую очередь изменения скажутся на жителях сельской местности, выбравших место проведения процедуры самостоятельно. Гемодиализ необходимо проводить минимум три раза в неделю по четыре часа. Из-за проблем с общественным транспортом, считает он, такие пациенты лишены возможности вовремя добраться до диализного центра: графики процедур в том числе не соотносятся с расписанием автобусов.

Александр Золотарев назвал целью приказа регионального минздрава экономию бюджетных средств. «Ничего лучше, чем экономить на инвалидах первой группы, похоже, не придумано. Другого “разумного” обоснования таким действиям сложно придумать»,— отметил председатель «Нефро-лиги». В региональной прокуратуре «Ъ-Удмуртия» подтвердили, что проверка продолжается.

Он отмечает, что средства на перевозку пациентов выделяются, однако их не хватает на весь срок действия госконтракта по транспортировке пациентов. В качестве примера председатель «Нефро-лиги» приводит ГКБ №2 в Ижевске, которой в 2024 году средств хватило «только на 10 месяцев». По его словам, сейчас медучреждения «вынуждены любыми финансовыми возможностями “латать дыры” и искать средства на оплату услуг перевозчиков».

Председатель комиссии по здравоохранению и социальной политике Общественной палаты Удмуртии Людмила Чеснокова считает, приказ приняли в рамках разработки региональным ведомством новых правил оказания медпомощи населению. При отсутствии порядка получений той или иной медицинский процедуры минздрав вправе его разработать. «Это обычная деятельность министерства»,— подчеркнула спикер.

Эксперт объясняет, что процедура гемодиализа остается гарантированной населению, меняются только условия перевозки пациентов к месту ее проведения. «Когда мы говорим о предоставлении каких-то услуг, мы руководствуемся принципом территориальности и доступности. Для пациента мы выбираем пункты, которые находятся поблизости. Территориальный принцип обслуживания в здравоохранении присутствует на этапе первичного звена. Точно также у специализированной помощи. В республике 14 гемодиализных центров. И это (изменение правил доставки пациентов.— “Ъ-Удмуртия”) оптимизирует их работу»,— сказала госпожа Чеснокова.

Председатель комиссии добавила, что пациенты на гемодиализе останутся в привычных для себя условиях. Новые больные с начала года будут писать заявления с указанием места проживания для подачи спецтранспорта. «Это упорядочение. Министерству нужно заключать договоры с перевозчиками. Это частные организации. Они не будут идти нам навстречу: какой порядок и список адресов были определены, так они и будут забирать (пациентов.— “Ъ-Удмуртия”)»,— рассказала Людмила Чеснокова. Она отметила, что обращений от граждан в Общественную палату или Общественный совет при минздраве не поступало.

«Мы находимся на службе у государства: расходы всегда должны быть доказаны. И если есть способы эти расходы сократить по причине правильной маршрутизации, то это только плюс»,— резюмировала эксперт.

Полина Сичинава