«Уралдорстрой» оштрафовали на 20 млн рублей за взятку директора

Суд оставил без удовлетворения жалобу ООО «Уралдорстрой» о привлечении к ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ). Компания должна заплатить штраф 20 млн руб. за взятку, которую директор переждал сотрудник госучреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что директор «Уралдорстроя» Нвер Колозян в 2021-2023 годах передавал главному специалисту отдела технического надзора дорожно-строительных работ областного государственного казенного учреждения «Челябинскавтодор» Ильдару Галлямову взятки в виде имущества, в том числе асфальта, услуг имущественного характера и денег в сумме более 8 млн руб. За это сотрудник организации предупреждал подрядчика о возможных проверках, а также обеспечивал беспрепятственную приемку работ ненадлежащего качества, и их ускоренную оплату. Нвер Колозян в ходе следствия полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в марте Центральный районный суд Челябинска признал Ильдара Галлямова виновным в получении особо крупной взятки и легализации полученных преступным путем средств (ч. 6 ст. 290, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом более 40,5 млн руб.

Виталина Ярховска