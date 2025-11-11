С туроператора в Югре взыскали деньги за отказ в возврате средств за тур клиенту

Нефтеюганский районный суд в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) удовлетворил иск местной жительницы к туроператору «Санмар Тур» о возврате стоимости тура в ОАЭ из-за срочных обстоятельств, сообщили в пресс-службе судов Югры. Всего суд взыскал с компании более 382 тыс. руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Договор был заключен 4 марта 2024 года на поездку в ОАЭ с 2 по 8 апреля 2025 года с вылетом из Екатеринбурга — стоимость тура для истицы, ее супруга и ребенка составила 247,4 тыс. руб. В день вылета, 2 апреля, ребенок резко почувствовал себя плохо — на паспортном контроле в аэропорту Кольцово ему оказали экстренную медицинскую помощь. Врачи здравпункта Кольцово выписали справку, согласно которой ребенок не может совершить перелет — в семья не смогла воспользоваться туром. Истица сразу уведомила туроператора о случившемся и потребовала вернуть деньги за тур, но ответа не получила.

Суд расторг договор и обязал туроператора выплатить клиентке 220,6 тыс. руб. за тур, 5 тыс. руб. за моральный вред, 112,8 тыс. руб. штрафа за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя и 30 тыс. руб. за судебные расходы. Также взыскана государственная пошлина в 13,8 тыс. руб. Согласно решению суда, болезнь ребенка является форс-мажорным обстоятельством, поэтому истец был вправе потребовать возврата денег за вычетом расходов туроператора.

Ранее Свердловский областной суд взыскал с туроператора ООО «Винд Трэвел» более 230 тыс. руб. в пользу семьи из Екатеринбурга за испорченный отдых в Турции: в номере четырехзвездочного отеля не было холодильника, телефона, сейфа и шкафа, а в кроватях были клопы.

Ирина Пичурина