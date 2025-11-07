Екатеринбуржцы взыскали 230 тысяч рублей с туроператора за номер с клопами

Свердловский областной суд взыскал с туроператора ООО «Винд Трэвел» более 230 тысяч руб. в пользу семьи из Екатеринбурга за испорченный отдых в Турции, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В сентябре 2024 года семья из четырех человек столкнулась с неудовлетворительными условиями проживания в четырехзвездочном отеле в Турции: в номере не было холодильника, телефона, сейфа и шкафа. «Главным потрясением для екатеринбуржцев стало наличие в кроватях клопов. Отца семейства насекомые покусали настолько, что мужчине понадобилась медицинская помощь, включая обращение в поликлинику на курорте и дальнейшее лечение после возвращения»,— говорится в сообщении.

Вернувшись домой, семья подала претензию к туроператору, но безуспешно. Тогда они обратились в Ленинский районный суд Екатеринбурга с иском, требуя вернуть стоимость тура, неустойку, компенсацию морального вреда и штрафы. Суд частично удовлетворил требования, что не устроило истцов, и они обжаловали решение в Свердловском областном суде.

Свердловский областной суд отменил решение первой инстанции и пересчитал выплаты. Суд учел, что услуги по авиаперелету, трансферу, медстраховке для туристов были оказаны качественно, следовательно, некачественной оказалась лишь услуга проживания.

В пользу отца семьи было взыскано 78 101 руб. за турпродукт, 39 831 руб. неустойки, 1,5 тыс. руб. убытков, 20 тыс. руб. компенсации морального вреда и 69 725 руб. штрафа. Супруге присудили 20 тыс. руб. компенсации морального вреда и 10 тыс. руб. штрафа.

Полина Бабинцева