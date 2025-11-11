В Новосибирске не состоялись торги по КРТ инновационной территории «Смартсити»

Торги на право заключения договора по комплексному развитию территории (КРТ) инновационной и научно-образовательной деятельности «Смартсити-Новосибирск» не состоялись. Все пять аукционов, объявленные АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» в октябре 2025 года, застройщики проигнорировали. На участие в них не подали ни одной заявки, сообщается в электронной документации на сайте «ГИС Торги». Итоги планировалось подвести сегодня, 11 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь» ранее, на торги выставлены отдельными лотами пять участков общей площадью 11,5 га и стоимостью около 350 млн руб. Заявки на участие в аукционе принимались с 16 октября по 7 ноября. Срок действия договора указан до 31 декабря 2035 года. По его условиям застройщику необходимо внести целевой взнос на инфраструктуру совокупно по пяти участкам в размере 3,2 млрд руб.

«Смартсити-Новосибирск» — один из крупнейших проектов КРТ, реализуемых правительством Новосибирской области. Развитие территории входит в программу «Академгородок 2.0» и ориентировано на формирование условий для прорывных фундаментальных исследований новосибирского научного центра. Она будет занимать 803 га и затронет территорию новосибирского Академгородка и наукограда Кольцово. Здесь планируется создать центр инновационных IT-технологий, служебное жилье для ученых, научно-технологический парк в сфере биотехнологий и другие объекты. Общая площадь жилья составит 630 тыс. кв. м. Завершить строительство планируется к 2035 году.

Лолита Белова