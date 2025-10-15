В Новосибирске объявили торги на КРТ инновационной территории «Смартсити»

АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (АО «АРЖС НСО») объявило об аукционах на право заключения пяти договоров о комплексном развитии незастроенной территории (КРТ) инновационной и научно-образовательной деятельности «Смартсити-Новосибирск». На торги выставлены пять участков общей стоимостью около 350 млн руб. Общая площадь земель под реновацию — 11,5 га. Заявки на участие в аукционе принимаются с 16 октября по 7 ноября, итоги торгов подведут 12 ноября.

Договор о КРТ будет действовать до 31 декабря 2035 года. По его условиям застройщику необходимо внести целевой взнос на инфраструктуру совокупно по пяти участкам 3,2 млрд руб.

«Смартсити-Новосибирск» – один из крупнейших проектов КРТ, реализуемых правительством Новосибирской области. Общая площадь застройки составляет 179,93 га, на которых планируется построить 630 тыс. кв. м жилья. Общая численность будущего населения составит 21 тыс. человек. Проект включает несколько зон — научно-производственную, жилую, лесную, благоустройства и озеленения. Также на территории микрорайона разместятся 2 школы всего на 2,5 тыс. учащихся, 3 детских сада на 750 мест, поликлиника на 400 посещений в смену со станцией скорой помощи, а также библиотека, 2 организации дополнительного образования всего на 1950 мест, спортивный комплекс и торговый центр.

